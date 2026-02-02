Milano Cortina 2026 l’atleta italiana Rebecca Passler trovata positiva al controllo antidoping

Rebecca Passler, biatleta italiana, è risultata positiva a un controllo antidoping fuori dalle competizioni. L’atleta è stata trovata positiva da Nado Italia a soli quattro giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. È il primo caso di doping emerso in questa edizione. La notizia ha colpito subito gli organizzatori e gli altri atleti, che ora attendono eventuali sviluppi.

Primo caso di doping alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: si tratta della biatleta azzurra Rebecca Passler, risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni effettuato da Nado Italia a soli 4 giorni dal via delle Olimpiadi. A quanto apprende l’Adnkronos, la sostanza a cui è stata trovata positiva la 24enne altoatesina è il letrozolo, farmaco che può ridurre il livello di estrogeni. Passler, che sarà sospesa, si trova ad Anterselva dove si disputeranno le gare olimpiche di biathlon. Milano Cortina, sospesa Rebecca Passler. A dare la conferma ufficiale arriva anche la nota del Tna.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La ski-rider Rebecca Passler è finita sotto i riflettori dopo un controllo antidoping, alla vigilia di Milano Cortina 2026.

Con pochi giorni all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, l’Italia si trova già a dover fare i conti con una brutta notizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rebecca Passler positiva al doping: l'azzurra è il primo caso alle Olimpiadi di Milano Cortina

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Milano Cortina 2026: online una nuova sezione dedicata; Ufficiale l'Italia Team per Milano Cortina 2026: record assoluto con 196 atleti; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno. Tutte le carteLa settimana olimpica è iniziata. Pochi giorni ancora e si accederà il sacro braciere nelle località di Milano e Cortina. L'Italia torna ad ospitare le ... oasport.it

Milano Cortina 2026, Zaia: Giochi voluti e difesi sono già un successo(LaPresse) - Questa Olimpiade per quanto riguarda Veneto, Trentino e Alto Adige me la sono pensata, voluta e difesa e oggi è realtà, quindi oggi è una ... ilmattino.it

Manca sempre meno a Milano-Cortina 2026 Dalle grandi città ai territori alpini, i Giochi Invernali tornano in Italia con un’Olimpiade diffusa, nuovi sport e una Cerimonia di Apertura pensata come un evento globale. Scorri il carosello per scoprire quando, d - facebook.com facebook

#Doping, il primo caso di #MilanoCortina 2026: l'azzurra #RebeccaPassler positiva al #Letrozolo x.com