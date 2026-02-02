Chi è Rebecca Passler l' azzurra positiva a un controllo antidoping alla vigilia di Milano Cortina 2026

La ski-rider Rebecca Passler è finita sotto i riflettori dopo un controllo antidoping, alla vigilia di Milano Cortina 2026. Le analisi hanno rilevato la presenza di letrozolo, un farmaco usato contro il cancro. La notizia ha fatto scalpore, anche perché la stessa sostanza è stata trovata in Sara Errani in passato. La Passler ora rischia squalifiche e ripercussioni serie, mentre la sua partecipazione alle Olimpiadi è in forse.

Il farmaco è specificamente prescritto nel trattamento di donne in postmenopausa con tumore al seno. Non ha particolari potenzialità come anabolizzante, ma teoricamente potrebbe essere usato per ridurre alti livelli di estrogeni dovuti agli anabolizzanti. Sono poche le positività registrate e sono state spesso state ricondotte contaminazioni o incauta assunzione. Ha provato il biathlon verso gli otto anni, seguendo le orme della sorella maggiore Greta e di molti ragazzi di Anterserlva, fra le capitali mondiali di questo sport. Qui si svolgeranno le gare olimpiche. Nata a Brunico il 31 agosto del 2001, in carriera può vantare cinque podi ai Mondiali juniores, tra cui il primo posto firmato nella 4x6 km femminile all'edizione statunitense di Soldier Hollow 2022.

