Reazione allergica all’arancia | 21 enne soccorso

Pisa, 13 febbraio 2026 – Marco Rossi, studente universitaro, ha avuto una forte reazione allergica dopo aver mangiato un’arancia al mercato di Pisa, scatenata da un’allergia non ancora diagnosticata. È stato soccorso dall'ambulanza in strada, mentre cercava di respirare, e ora si trova in ospedale sotto osservazione.

Pisa, 13 febbraio 2026 – Ha avuto una reazione allergica a un’arancia: un 21enne è finito in ospedale. Si è auto somministrato il farmaco per ridurre le conseguenze ma ha poi chiesto aiuto. Una richiesta arrivata al Nue, Numero unico di emergenza, 112, che ha girato la chiamata alla centrale operativa del 118. E sul posto, nella serata di giovedì, nella zona di Santa Croce in Fossabanda, a pochi passi dal centro della città, è stata inviata l’ambulanza Pubblica Assistenza di Pisa con l’infermiere. Il giovane è stato poi condotto in codice rosso, data la dinamica, al Pronto soccorso di Cisanello dove è rimasto una notte in osservazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Luigi, 21 anni con disabilità e sindrome di Down, vive a Pomigliano d’Arco in un palazzo senza ascensore, rendendo difficile la sua quotidianità.

La primavera porta spesso fastidi alle persone che soffrono di rinite allergica.

