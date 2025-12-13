Disabilità senza ascolto | la storia di Luigi 21 enne con difficoltà motorie costretto a casa senza ascensore

Luigi, 21 anni, affetto da disabilità e sindrome di Down, vive a Pomigliano d'Arco, in un palazzo popolare senza ascensore, nella provincia di Napoli. La sua storia è una continua lotta all'affermazione dei diritti fondamentali della persona, inseguendo una quotidianità fatta di necessità elementari che trovano finalmente ascolto. La sua vita è stata ulteriormente sconvolta nel 2021. Luigi ha subìto un delicato intervento chirurgico di stabilizzazione occipito cervicale per evitare l'ulteriore danneggiamento dell'epistrofeo che stava per danneggiare ulteriormente il sistema nervoso centrale. Di fatto, l'operazione gli ha lasciato difficoltà deambulatorie importanti.