Disabilità senza ascolto | la storia di Luigi 21 enne con difficoltà motorie costretto a casa senza ascensore

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi, 21 anni con disabilità e sindrome di Down, vive a Pomigliano d’Arco in un palazzo senza ascensore, rendendo difficile la sua quotidianità. La sua storia evidenzia le sfide di chi affronta disabilità in ambienti poco accessibili, sottolineando la mancanza di ascolto e di interventi adeguati per garantire inclusione e dignità.

Luigi, 21 anni, affetto da disabilità e sindrome di Down, vive a Pomigliano d’Arco, in un palazzo popolare senza ascensore, nella provincia di Napoli. La sua storia è una continua lotta all’affermazione dei diritti fondamentali della persona, inseguendo una quotidianità fatta di necessità elementari che trovano finalmente ascolto. La sua vita è stata ulteriormente sconvolta nel 2021. Luigi ha subìto un delicato intervento chirurgico di stabilizzazione occipito cervicale per evitare l’ulteriore danneggiamento dell’epistrofeo che stava per danneggiare ulteriormente il sistema nervoso centrale. Di fatto, l’operazione gli ha lasciato difficoltà deambulatorie importanti. Parlami.eu

disabilit224 senza ascolto la storia di luigi 21 enne con difficolt224 motorie costretto a casa senza ascensore

© Parlami.eu - Disabilità senza ascolto: la storia di Luigi, 21 enne con difficoltà motorie, costretto a casa senza ascensore