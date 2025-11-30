Forlì Calcio occasione sprecata con il Bra Mister Miramari | Bisogna fare qualcosa in più

Forlitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante la superiorità numerica per buona parte della gara il Forlì non va oltre l'1 a 1 in casa contro il Bra nella sedicesima giornate del campionato Serie C Sky Wifi del girone B interrompendo la striscia di sconfitte consecutive ma confermando le difficoltà dell'ultimo mese con la squadra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

forl236 calcio occasione sprecataForlì Calcio, occasione sprecata con il Bra. Mister Miramari: "Bisogna fare qualcosa in più" - Nonostante la superiorità numerica per buona parte della gara il Forlì non va oltre l'1 a 1 in casa contro il Bra nella sedicesima giornate del campionato Serie C Sky Wifi del girone B interrompendo ... Lo riporta forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Calcio Occasione Sprecata