Il mister soddisfatto dell’impresa | Prova di carattere contro una grande

È uno 0-0 che lascia il sorriso sul volto solo di Mattia Gori quello che matura a Budrio. "Sono soddisfatto del risultato – spiega il tecnico – ottenuto contro una squadra molto forte. E’ stata una prova di carattere, orgoglio e personalità, in cui siamo anche andati vicini al gol con Arrondini. Oggi sono proprio 5 mesi che ci siamo trovati, dal 21 luglio scorso per iniziare la preparazione ed è giusto che i ragazzi stacchino un po’, sono stati molto bravi fin qui e sono davvero contento di loro. Il mio rosso? Chiedo scusa agli arbitri, c’era grande tensione e ho protestato in modo eccessivo per un fallo laterale, non è mia abitudine ma è successo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

