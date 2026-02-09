NBA blitz esterno dei Knicks a Boston vittoria esterna anche per gli Heat di Fontecchio Successi per Clippers e Raptors
La notte NBA si apre con un blitz dei Knicks a Boston, che battono i Celtics in trasferta. Gli Heat di Fontecchio vincono anche loro fuori casa, mentre Clippers e Raptors portano a casa le rispettive vittorie. La giornata si svolge in un clima di attesa, perché stanotte negli Stati Uniti si ferma tutto per il Superbowl tra Patriots e Seahawks.
La NBA ritorna subito in campo oggi domenica 8 febbraio con quattro partite disputate nella serata italiana, in virtù del fatto che stanotte l’America ma non solo si fermerà per assistere al Superbowl tra New England Patriots e Seattle Seahawks che assegna il titolo NFL: andiamo riepilogare brevemente quanto accaduto negli States. I New York Knicks (34-19) espugnano il TD Garden di Boston battendo i Celtics (34-19) col punteggio di 89-111, indirizzando la sfida sui binari giusti già dal primo quarto chiuso sul 24-35: Jalen Brunson decisivo con 31 punti e 8 rimbalzi, con 19 punti di Josh Hart – 26 punti di Jaylen Brown e 19 punti di Derrick White tra le fila dei padroni di casa, con 10 punti e 13 rimbalzi di Baylor Scheierman. 🔗 Leggi su Oasport.it
