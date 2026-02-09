La notte NBA si apre con un blitz dei Knicks a Boston, che battono i Celtics in trasferta. Gli Heat di Fontecchio vincono anche loro fuori casa, mentre Clippers e Raptors portano a casa le rispettive vittorie. La giornata si svolge in un clima di attesa, perché stanotte negli Stati Uniti si ferma tutto per il Superbowl tra Patriots e Seahawks.

La NBA ritorna subito in campo oggi domenica 8 febbraio con quattro partite disputate nella serata italiana, in virtù del fatto che stanotte l’America ma non solo si fermerà per assistere al Superbowl tra New England Patriots e Seattle Seahawks che assegna il titolo NFL: andiamo riepilogare brevemente quanto accaduto negli States. I New York Knicks (34-19) espugnano il TD Garden di Boston battendo i Celtics (34-19) col punteggio di 89-111, indirizzando la sfida sui binari giusti già dal primo quarto chiuso sul 24-35: Jalen Brunson decisivo con 31 punti e 8 rimbalzi, con 19 punti di Josh Hart – 26 punti di Jaylen Brown e 19 punti di Derrick White tra le fila dei padroni di casa, con 10 punti e 13 rimbalzi di Baylor Scheierman. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, blitz esterno dei Knicks a Boston, vittoria esterna anche per gli Heat di Fontecchio. Successi per Clippers e Raptors

Approfondimenti su Knicks Boston

Nella notte NBA del 25 gennaio si sono disputate sei partite, con quattro di esse decise negli ultimi minuti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Knicks Boston

Argomenti discussi: NBA, blitz esterno dei Knicks a Boston, vittoria esterna anche per gli Heat di Fontecchio. Successi per Clippers e Raptors; Basket, i risultati della notte NBA (7 febbraio): i Pistons schiacciano i Knicks, vittorie anche per Celtics e Bucks; NBA, i risultati della notte (8 febbraio): Stephon Castle trascina gli Spurs contro i Mavericks, successi anche per Rockets e Nuggets; Basket, i risultati della notte NBA (31 gennaio): non sbagliano Nuggets e Knicks. Vittorie anche per Lakers e Celtics.

NBA, blitz esterno dei Knicks a Boston, vittoria esterna anche per gli Heat di Fontecchio. Successi per Clippers e RaptorsLa NBA ritorna subito in campo oggi domenica 8 febbraio con quattro partite disputate nella serata italiana, in virtù del fatto che stanotte l’America ma ... oasport.it

NBA, i risultati della notte (8 febbraio): Stephon Castle trascina gli Spurs contro i Mavericks, successi anche per Rockets e NuggetsUna lunga notte quella completata da poche ore in NBA con ben dieci partite andate in scena a partire dalla serata di ieri sabato 7 febbraio fino alla ... oasport.it