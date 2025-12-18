Chivu a Inter TV vigilia Supercoppa | Siamo gli intrusi ma vogliamo sudare fino in fondo

In vista della Supercoppa a Riad, Chivu si presenta a Inter TV con determinazione, affrontando le sfide di un match complicato. Tra difficoltà, assenze e rispetto per un avversario difficile, il tecnico sottolinea la voglia di impegnarsi fino in fondo, anche da outsider. Un'occasione importante per dimostrare il carattere della squadra e la volontà di lottare con passione.

Inter News 24 Chivu a Inter TV: alla vigilia di Bologna Inter a Riad, il tecnico parla di difficoltà, assenze e rispetto per un avversario scomodo. L’Inter si prepara ad affrontare il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale contro la vincente di Napoli-Milan. Alla vigilia della sfida, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV, offrendo una lettura lucida e realistica del momento della squadra e delle insidie della gara. Il tecnico romeno ha subito inquadrato il contesto, partendo anche da un dettaglio ambientale come il clima saudita, per poi entrare nel cuore dell’analisi tecnica. 🔗 Leggi su Internews24.com

