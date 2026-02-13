Lo scorso 2024, una rapina in una villa di Cenate Sopra ha portato all’emissione di cinque misure cautelari. La sera dell’assalto, nella casa si trovava soltanto la nuora del proprietario, che si è trovata faccia a faccia con i ladri. Gli uomini coinvolti, sospettati di essere residenti tra la Bergamasca e il Bresciano, avevano pianificato il colpo con attenzione. Durante l’irruzione, hanno forzato le porte e portato via oggetti di valore, lasciando dietro di sé un’atmosfera di paura e sorpresa.

L’OPERAZIONE. Era sera, in casa solo la nuora del proprietario. I presunti responsabili residenti tra la Bergamasca e le Bresciano. Due in carcere, due agli arresti domiciliari, un obbligo di dimora. Sono le misure cautelari scattate all’alba dell’11 febbraio nei confronti di cinque persone, ritenute responsabili di una rapina pluriaggravata in una villa a Cenate Sopra, il 6 ottobre 2024. Era sera quando quattro persone, supportate da una quinta, rimasta all’esterno a fare da «palo», si erano introdotte nella villa di un imprenditore. In casa, sola, c’era la nuora del proprietario che, minacciata dai malviventi con un’ascia e una pistola, aveva consegnato loro un orologio, alcuni monili in oro e vari suppellettili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Rapina in una villa a Cenate Sopra nel 2024: cinque misure cautelari

Cenate Sopra (Bergamo), 13 febbraio 2026 – La banda di cinque uomini armati di ascia e pistola che il 6 ottobre 2024 aveva assaltato una villa a Cenate Sopra minacciando i proprietari, è stata finalmente smantellata dai carabinieri, che hanno eseguito cinque misure cautelari per rapina pluriaggravata.

All’alba dell’11 febbraio 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo e del Comando Provinciale di Brescia hanno arrestato cinque persone coinvolte in una rapina in villa a Cenate Sopra, avvenuta il 6 ottobre 2024.

