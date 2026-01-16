La YOLO+ torna in casa per lo scontro diretto con Campobasso

La YOLO+ Cestistica Benevento si appresta a disputare la prima partita casalinga dell’anno, affrontando in casa la squadra della Magnolia Campobasso. Un appuntamento importante nel calendario stagionale, che richiede attenzione e preparazione per ottenere un risultato positivo. La sfida rappresenta un’occasione per consolidare il rendimento tra le mura amiche e proseguire nel percorso di crescita della squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento si prepara ad affrontare la prima gara casalinga dell’anno, per lo scontro diretto contro la Magnolia Campobasso. Dopo la sconfitta sul campo di Marigliano, le cinghialesse tornano al PalaMiwa per una gara importante in chiave salvezza. La Magnolia, infatti, occupa attualmente l’undicesima posizione in classifica con 10 punti, appena fuori dalla zona play-out. Quella di coach Diotallevi è una squadra giovane, formata da varie giocatrici promettenti e di qualità, come Grande, Costato, Carrarini e Tateo. Nell’ultima gara, le molisane hanno ottenuto la vittoria contro Battipaglia per 66-48. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it

