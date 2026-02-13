Eros Ramazzotti è tornato al Festival di Sanremo, dopo vent’anni dalla sua famosa gaffe da neo commendatore. In quella occasione, il cantante romano commentò con tono scherzoso una croce sul suo petto, dicendo: «Davvero brutta questa croce, cambiate designer». Ora, l’artista riprende il palco sanremese, in una edizione che ricorda molto quella del 2006, quando duettò con Anastacia e ricevette un premio dal Quirinale.

L'artista romano torna al Festival in un'edizione che somiglia molto a quella del 2006, quando Ramazzotti duettò con Anastacia e venne premiato dal Quirinale. Ma la cerimonia fece scalpore soprattutto per le sue parole e gaffe.🔗 Leggi su Fanpage.it

Arisa si sta preparando per Sanremo 2026 e ha deciso di affidarsi a uno smile designer.

Asmau Abdul Nasir, giovane di 20 anni originaria di Casazza, Bergamo, scomparsa a Milano lunedì 19 gennaio, è stata ritrovata e sta bene.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti della terza serata; Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata di Sanremo; Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti a Sanremo 2026; Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti della terza serata: l'annuncio di ?Carlo Conti.

Eros Ramazzotti ospite a Sanremo è una notizia e tutte le volte che Eros Ramazzotti è già stato a Sanremo è storiaIl cantante è il super ospite internazionale della serata del giovedì con Alicia Keys Giovedì sera, Tg1 delle ore 20. In studio tira aria di grandi notizie (ovviamente sanremesi). Il volto di Carlo Co ... elle.com

Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serataEros Ramazzotti a Alicia Keys per la prima volta insieme dal vivo, in anteprima mondiale. Sono i due super ospiti protagonisti sul palco dell'Ariston nella serata di giovedì del prossimo Festival di ... rainews.it

Sanremo 2026: Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti della terza serata - facebook.com facebook

Sanremo 2026: Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti della terza serata #Sanremo2026 #ErosRamazzotti #AliciaKeys x.com