È stata ritrovata Asmau la ragazza di 20 anni scomparsa a Milano lunedì 19 gennaio | Sta bene

Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Asmau Abdul Nasir, giovane di 20 anni originaria di Casazza, Bergamo, scomparsa a Milano lunedì 19 gennaio, è stata ritrovata e sta bene. La notizia rassicura familiari e amici, che avevano avviato le ricerche nelle ultime settimane. La sua recente scomparsa aveva suscitato preoccupazione nella comunità, ma ora si può confermare il suo ritrovamento in buone condizioni.

