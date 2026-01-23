È stata ritrovata Asmau la ragazza di 20 anni scomparsa a Milano lunedì 19 gennaio | Sta bene

Asmau Abdul Nasir, giovane di 20 anni originaria di Casazza, Bergamo, scomparsa a Milano lunedì 19 gennaio, è stata ritrovata e sta bene. La notizia rassicura familiari e amici, che avevano avviato le ricerche nelle ultime settimane. La sua recente scomparsa aveva suscitato preoccupazione nella comunità, ma ora si può confermare il suo ritrovamento in buone condizioni.

È stata ritrovata e sta bene Asmau Abdul Nasir, la ragazza di 20 anni, originaria di Casazza (Bergamo), scomparsa lunedì 19 gennaio scorso a Milano. Asmau Abdul Nasir, 20 anni di Casazza, scomparsa nei giorni scorsi dopo il turno di lavoro in zona Duomo a Milano, è stata ritrovata. È stata ritrovata Asmau Abdul Nasir, la ragazza di 20 anni sparita nei giorni scorsi da Casazza dopo il turno di lavoro a Milano in zona Duomo.

