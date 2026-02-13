Rally di Svezia | Evans in testa dopo gli errori di Solberg

Ogier si ferma con la sua Toyota a causa di un guasto meccanico, lasciando Evans in testa dopo che Solberg ha commesso due errori durante le prime prove speciali.

Un sabato mattina freddo e compatto di neve ha segnato l’avvio del rally in Svezia, con i protagonisti del WRC chiamati a gestire un percorso reso insidioso da ghiaccio e tratti innevati. La prima parte della giornata ha evidenziato equilibrio tra i piloti, ma anche episodi rilevanti legati a scelta delle gomme e ad alcune uscite di strada che hanno rimodellato la classifica provvisoria. Elfyn Evans e Scott Martin hanno preso la leadership non commettendo errori significativi, imponendosi nelle prove speciali seconda e terza e mantenendo una posizione competitiva anche nella PS4. La loro prestazione ha rappresentato un punto di riferimento all’inizio della corsa, con la coppia Toyota GR Yaris Rally1 in testa alla classifica generale almeno fino a un primo controllo lungo la giornata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

