Rally Ogier vs Evans e Rovanperä per il titolo nell’inedito Rally Arabia Saudita
Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä si contendono questo fine settimana in Arabia Saudita il titolo del mondo Rally. Le tre Toyota Yaris GR Rally1 sono pronte per battagliare in un evento completamente nuovo, tutto da scoprire con in totale 17 prove da disputare. Dopo il Rally Giappone, Evans controlla la scena con 272 punti contro i 269 di Ogier, vincitore in Asia dopo una nuova incredibile prova di forza. Pienamente in corsa per il successo finale anche Rovanperä, fermo a 248 punti dopo tredici round disputati da gennaio ad oggi. Il gallese cerca disperatamente il primo titolo in carriera dopo le tante sconfitte in successione contro Thierry Neuville, Rovanperä ed Ogier. 🔗 Leggi su Oasport.it
