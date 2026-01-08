Alta velocità Reggio Calabria tra le peggiori d’Italia | ritardi cronici e treni quasi mai puntuali

Reggio Calabria si distingue per i frequenti ritardi sui treni, confermando una delle peggiori performance ferroviarie d’Italia. Lo studio di Europa Radicale evidenzia come i treni siano quasi mai puntuali, causando disagi ai pendolari e sottolineando le criticità del sistema di trasporto locale. Una situazione che, per molti, è ormai una realtà quotidiana, richiedendo interventi concreti per migliorare il servizio.

È lo studio di Europa Radicale a certificare una realtà che per molti viaggiatori è ormai quotidiana. Nel 2025 viaggiare in alta velocità non ha significato, per larga parte dei passeggeri, arrivare in orario. Il dossier Altra Velocità 2025, realizzato da Europa Radicale, ha monitorato per un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Alta velocità, Reggio Calabria tra le peggiori d’Italia: ritardi cronici e treni quasi mai puntuali Leggi anche: Caos treni in Italia: investimento mortale in Calabria, ritardi di 8 ore sull’alta velocità alla stazione Termini Leggi anche: Treni alta velocità, forti ritardi per un investimento mortale in Calabria Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Guasto sull' alta velocità treni in ritardo fino 80 minuti alla stazione Termini. L’alta velocità Salerno-Reggio Calabria arriverà a malapena in Calabria - A Saginara, una piccola frazione di Contursi Terme, nel salernitano, una talpa meccanica lunga 130 metri, pesante 4mila tonnellate e con 18 motori sta scavando una galleria lunga 3 chilometri della ... ilpost.it Per far arrivare i treni dell’alta velocità a Reggio Calabria servirebbero 17 miliardi di euro - Nelle ultime settimane lo spostamento di alcuni fondi pubblici promessi dal governo per costruire la linea ferroviaria ad alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria ha alimentato un vivace confronto ... ilpost.it Linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: l'avvio della prima talpa meccanica Tbm - La TBM CREC 1418, prima ad operare sulla SA/RC, è una talpa meccanica gigante estremamente innovativa che scaverà nel terreno grazie ad una testa fresante dal diametro di 13,46 metri che la rende la ... ilmattino.it I prezzi dell'alta velocità Trenitalia come quelli degli aerei https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17462 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.