Trump sotto scacco legale | tra assoluzioni contestate e sospetti crimini di guerra Il gradimento crolla per l’economia

"Sono incoraggiato dalla vittoria di oggi e anche grato dalle preghiere e supporto che ho ricevuto da molte parti del Paese". Con queste parole James Comey, ex direttore dell'Fbi, ha commentato la decisione del giudice federale Cameron McGowan Currie di archiviare il processo in cui era accusato di falsa testimonianza e intralcio ai lavori del Congresso. Il giudice ha anche archiviato il caso di Laetitia James, procuratrice dello Stato di New York, accusata di frode bancaria e falsa testimonianza. Il giudice non ha considerato il merito delle accuse ma ha raggiunto la sua decisione perché la procuratrice del distretto orientale della Virginia Lindsey Halligan era stata nominata da Donald Trump illegalmente.

