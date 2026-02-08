Paolo Petrecca via dalla Rai dopo la telecronaca alle Olimpiadi? Azienda riflette e spunta la nota censurata

La Rai sta pensando di allontanare Paolo Petrecca dopo le Olimpiadi. La decisione non è ancora ufficiale, ma circolano voci di valutazioni interne e di un comunicato dell’Usigrai che sarebbe stato censurato. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

Ci sarebbero delle riflessioni in corso sulla posizione di Paolo Petrecca, attuale direttore di RaiSport. Dopo le polemiche sulla telecronaca della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, avvenuta il 6 febbraio, l'Usigrai è anche intervenuta parlando di "censura" di un comunicato sul caso. "Non si escludono colpi di scena". Paolo Petrecca via dalla Rai, le indiscrezioni Olimpiadi, le gaffe di Paolo Petrecca in telecronaca La censura secondo il sindacato della Rai L'esclusione di Auro Bulbarelli Paolo Petrecca via dalla Rai, le indiscrezioni La fonte delle indiscrezioni su una posizione in bilico per Paolo Petrecca è il giornalista Massimo Galanto, voce di Rtl 102.

