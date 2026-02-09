CASO PETRECCA | GIORNALISTI RAI SPORT RITIRANO LE FIRME SCIOPERO A FINE GIOCHI
I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme e di scendere in sciopero. La decisione arriva dopo la figuraccia del loro direttore, Paolo Petrecca, che si è rivolto ai 10 milioni di italiani sintonizzati su Rai1 durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina. La tensione tra i giornalisti e la direzione si fa sentire forte e chiara.
I giornalisti di Rai Sport passano ai fatti dopo la figuraccia fatta dal loro direttore Paolo Petrecca davanti a 10 milioni di italiani sintonizzati su Rai1 per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l’azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di RaiSport ha recato nell’ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: da oggi ritiro delle firme, «sciopero dopo la fine delle Olimpiadi»
I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi.
Olimpiadi, i giornalisti di Rai Sport contro il direttore Petrecca: «Ritiriamo le firme fino alla fine dei Giochi». Pronto il pacchetto di scioperi
I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme dai loro servizi fino alla fine delle Olimpiadi.
