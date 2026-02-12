Gita scolastica a Praga ragazzi scatenati L?autista della corriera | Vi lascio qui In 33 anni di lavoro non mi è mai capitata una cosa del genere

Una gita scolastica a Praga si trasforma in un caos totale. I ragazzi non smettono di divertirsi, creando scompiglio per tutta la notte. L’autista del pullman, visibilmente stanco, ha deciso di fermarsi e lasciarli lì, commentando che in 33 anni di lavoro non gli era mai capitata una situazione del genere. La scena si è svolta a Conegliano, dove i giovani si sono lasciati andare senza freni, rendendo difficile il ritorno alla calma.

CONEGLIANO (TREVISO) - Scolaresca in gita a Praga scatenata a far baldoria, senza sosta per tutta la notte. Con il risultato che ieri mattina l'autista del pullman della nota ditta Autoservizi Battistuzzi snc non era nelle condizioni di guidare per portare i ragazzi in visita alla capitale della Repubblica Ceca. «In trentatré anni di lavoro non mi era mai capitata una cosa del genere – è il commento del titolare Vito Battistuzzi - Tant'è che, vista la gravità della cosa, ho ordinato al nostro autista di non mettersi al volante per non porre a rischio l'incolumità dei 74 passeggeri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Gita scolastica a Praga, ragazzi scatenati. L?autista della corriera: «Vi lascio qui. In 33 anni di lavoro non mi è mai capitata una cosa del genere» Approfondimenti su Praga Gita Ambra e il legame con Francesco Renga: "La prima notte insieme fece la cosa più romantica che mi sia mai capitata" Ambra e Francesco Renga condividono un legame duraturo nel tempo, segnato da ricordi speciali e un affetto che si evolve. Irene morta a 5 anni mentre passeggiava con la mamma, l'autopsia: «Respiro spezzato, non dovrebbe mai accadere una cosa del genere» Il 23 gennaio, a Crispiano, in provincia di Taranto, si è verificata la tragica perdita di Irene, una bambina di cinque anni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Praga Gita Argomenti discussi: Gita scolastica a Praga, ragazzi scatenati. L’autista della corriera: Vi lascio qui. In 33 anni di lavoro non mi è mai capitata una... Gita scolastica a Praga, ragazzi scatenati. L’autista della corriera: «Vi lascio qui. In 33 anni di lavoro non mi è mai capitata una cosa del genere»CONEGLIANO (TREVISO) - Scolaresca in gita a Praga scatenata a far baldoria, senza sosta per tutta la notte. Con il risultato che ieri mattina l'autista del pullman della nota ... ilgazzettino.it IL LICEO "DA VINCI" IN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PALERMO Palermo – Giorno 1 Questa non è solo una gita scolastica, ma un viaggio che dà senso a un percorso. Le classi III D, IV D, e IV C, accompagnate dalla professoressa De Silvio e dai professori - facebook.com facebook . @sicetnunc ha incontrato Jacopo, il professore escluso da una gita scolastica perché cieco. I suoi studenti, però, non si sono arresi e hanno fatto di tutto per averlo con loro #LeIene x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.