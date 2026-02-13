rafforzare gli interventi per i senzatetto obiettivo del prefetto

Il prefetto di Brescia ha annunciato che rafforzerà gli interventi per i senzatetto, puntando a creare una rete più efficace di supporto. Oltre ai servizi già disponibili nel Comune, sarà aperto un nuovo centro di accoglienza temporanea in via Corridoni, finanziato con fondi Pnrr, per offrire un aiuto concreto a chi vive in strada.

Una rete sempre più stretta a supporto dei senza tetto: ai servizi già attivi nel Comune di Brescia, presto si aggiungerà anche un centro per l’accoglienza temporanea in via Corridoni, finanziato mediante fondi Pnrr. Dopo le morti di due persone trovate sulle panchine di parchi attorno a via Milano, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Andrea Polichetti, è stato dedicato al tema della marginalità sociale in città. "A seguito di un recente e capillare monitoraggio delle presenze di persone senza fissa dimora sul territorio, condotto grazie all’opera di oltre 60 volontari e accompagnato dall’ascolto diretto delle persone stesse – spiegano dalla Prefettura -, l’Amministrazione dispone ora di un quadro aggiornato per calibrare i propri interventi futuri". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

