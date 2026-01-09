Delia Buglisi in concerto a Palermo | dopo la prima data sold out secondo live al Teatro di Verdura

Delia Buglisi torna a Palermo con il suo secondo concerto al Teatro di Verdura, dopo il successo della prima data sold out al Teatro Golden. L’artista prosegue il suo percorso musicale in Sicilia, offrendo un nuovo appuntamento che conferma l’interesse del pubblico locale. Due eventi in città, uno a marzo e uno a giugno, testimoniano l’apprezzamento per il suo talento e la sua musica.

La Sicilia risponde con entusiasmo a Delia Buglisi, protagonista di un importante percorso live che attraversa l'Isola con quattro appuntamenti, due dei quali a Palermo: il 1 marzo al Teatro Golden (Sold out) e il 21 giugno, al Teatro di Verdura, scenario ideale per uno spettacolo pensato per.

