Open Day delle scuole primarie cittadine ecco tutti i giorni e gli orari

Da oggi, sul sito www.comune.piacenza.itopenday è possibile consultare il calendario delle giornate aperte al pubblico in cui le scuole primarie della città si presentano alle famiglie, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2025-2026.Questo il calendario completo, per ogni istituto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Open Day delle scuole primarie cittadine, ecco tutti i giorni e gli orari

Contenuti che potrebbero interessarti

OPEN DAY SCUOLE SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE - Venerdì 28 Novembre Ore 16.30, con illustrazione del PTOF e speciali laboratori interattivi per i bambini. SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “G. RODARI” - Lunedì 15 Dicembre dalle ore 10. - facebook.com Vai su Facebook

Open day scuola primaria e secondaria di primo grado: servono davvero? - Gli open day scuola primaria e secondaria di primo grado sono strumenti utili per valutare un istituto. Da bimbisaniebelli.it

Open Day alla Scuola Primaria San Giuseppe di Susa sabato 29 novembre - SUSA – La Scuola Primaria Paritaria San Giuseppe di Susa si prepara ad accogliere le famiglie del territorio per un appuntamento speciale dedicato alla presentazione del suo percorso formativo. Segnala lagendanews.com

Orientamento scolastico: il calendario degli “open day” degli istituti superiori - Tanti gli open day in programma per aiutare famiglie e ragazzi a scegliere il percorso educativo e scolastico per il prossimo anno. Segnala varesenews.it