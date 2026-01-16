Centro per la raccolta rifiuti a Forio | scatta la protesta dei cittadini

Il comitato di cittadini di Forio ha chiesto la sospensione dei lavori per il centro di raccolta rifiuti in località Cavallaro. La protesta nasce dalle preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale e alla gestione del progetto. La questione sta suscitando attenzione tra residenti e autorità locali, che sono invitati a valutare attentamente le modalità e le ricadute dell’intervento. La situazione evidenzia l’importanza di un confronto trasparente e condiviso sulla gestione dei rifiuti nell’isola.

"Fermate subito i lavori per la realizzazione del centro raccolta rifiuti a Forio d'Ischia". È l'appello del comitato di cittadini dell'isola contrari alla realizzazione del sito previsto in località Cavallaro. "Oltre alle denunce alle forze dell'ordine e a un esposto in Procura - si legge in un.

