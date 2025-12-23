Affidamenti diretti arbitrari e opachi per cultura turismo e sport | esposto a Procura Corte dei Conti e Anac

Un approfondimento sulle modalità di affidamento diretto nel settore Cultura, Turismo e Sport ha portato all’esposizione di un dossier presso Procura, Corte dei Conti e ANAC. L’indagine, condotta dagli oppositori attraverso accessi agli atti e interrogazioni, evidenzia possibili pratiche arbitrarie e opache. Questo percorso rappresenta un passo importante per verificare la trasparenza e la regolarità delle procedure adottate in questi ambiti amministrativi.

Al termine di una lunga attività ispettiva sugli affidamenti diretti disposti dall'area Cultura, Turismo e Sport e dall'ufficio Cerimoniale del sindaco - condotta a colpi di interrogazioni e accessi agli atti - i consiglieri di opposizione hanno confezionato un dossier che sfocerà presto in un. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

