Affidamenti diretti arbitrari e opachi per cultura turismo e sport | esposto a Procura Corte dei Conti e Anac

Un approfondimento sulle modalità di affidamento diretto nel settore Cultura, Turismo e Sport ha portato all’esposizione di un dossier presso Procura, Corte dei Conti e ANAC. L’indagine, condotta dagli oppositori attraverso accessi agli atti e interrogazioni, evidenzia possibili pratiche arbitrarie e opache. Questo percorso rappresenta un passo importante per verificare la trasparenza e la regolarità delle procedure adottate in questi ambiti amministrativi.

Affidamenti diretti, Oice chiede di intervenire sul Correttivo per limitarli - Il Correttivo Appalti è stato diffuso dal Governo il 21 ottobre scorso e al momento si trova in Parlamento per essere esaminato dalle Commissioni competenti. edilportale.com

L’affidamento diretto – Scheda di Diritto - L’obiettivo dell’affidamento diretto è garantire una gestione più snella e veloce degli appalti di importo ridotto, evitando le lungaggini burocratiche tipiche delle gare pubbliche. diritto.it

Natale 2025 ad Agrigento: affidamenti diretti e spese nel dettaglio. Ecco chi incassa e quanto Con la determinazione dirigenziale n. 3730 del 20 dicembre 2025Determina+Dirigenziale+2025-3730, il Comune di Agrigento ha formalizzato una parte consi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.