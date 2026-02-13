Un spettatore ha condiviso su Facebook la sua reazione dopo aver speso 780 euro per assistere alla gara di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano-Cortina, lamentando che l’esperienza non è stata all’altezza del prezzo. La platea al Forum di Assago era piena di pubblico, tra musica e spettacolo, ma l’utente ha scritto che si sentiva deluso dalla qualità complessiva dell’evento, sottolineando che avrebbe preferito spendere meno per un’esperienza più soddisfacente.

Forum gremito, musica, danza, spettacolo. Alla Milano Ice Skating Arena – meglio conosciuta come il Forum di Assago – si è svolta una delle gare più attese delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: il programma libero del pattinaggio di figura. Su X, però, è diventato trend e di conseguenza virale un post polemico di uno spettatore presente all’interno del palasport. Nel tweet in questione l’appassionato ha pubblicato una foto della visuale del suo posto. O meglio, una “ non” visuale, considerando che si trovava in prima fila, con vista ostruita dal parapetto: “ Questa è la mia visuale da 780 euro, what the f***”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questa è la mia visuale dopo aver pagato 780 euro”: la polemica social di uno spettatore alle Olimpiadi

Un utente ha condiviso sui social un biglietto da 780 euro, ma quando si è presentato all’evento, si è trovato di fronte a una ringhiera invece di un posto a sedere.

Quando il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, nessuno si aspettava che avrebbe anche fatto una confessione forte.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Questa è la mia salvezza. La frana di Niscemi e la Madonna tra le macerie; In Usa caos totale, non è normale: parla Maynard James Keenan; Prima pensavo che le persone infedeli fossero deboli - Lorraine de Foucher; The Bay Experience: La mia Super Bowl Week.

«Questa è mia moglie, cosa le fareste?»: l'orrore del gruppo Fb (da 30mila iscritti) con le foto intime scattate di nascosto alle partnerFoto più o meno intime ed esplicite che ritraggono mogli, compagne, fidanzate e non solo. «È una cara amica» scrive un partecipante anonimo a didascalia di uno scatto provocante. «Ecco la mia» si ... corriereadriatico.it

Questa è la mia casa, beneficenza e una gara per ricordare padre ModestoGenova - Dopo i tradizionali appuntamenti invernali (video), nel quartiere genovese di Castelletto torna la manifestazione benefica Questa è la mia casa, organizzata dalle associazioni Movimento ... ilsecoloxix.it

Milano -Un tram brandizzato, una sound & visual experience e due campioni olimpici: Herbalife, da sempre vicina ai valori dello sport, porta l’esperienza dei campioni impegnati alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nella vita quotidiana. - facebook.com facebook

“Casa Italia” alla Triennale è splendida, con la realtà virtuale che fa rivivere la “Tomba delle Olimpiadi” di Tarquinia è ancora più preziosa ed imperdibile #MiCo x.com