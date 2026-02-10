Ho tradito la mia fidanzata la confessione alle Olimpiadi dopo aver vinto una medaglia | così il norvegese in lacrime spera nel perdono – Il video

Quando il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, nessuno si aspettava che avrebbe anche fatto una confessione forte. In diretta tv, l’atleta si è commosso e ha detto di aver tradito la fidanzata, piangendo davanti a tutti. La scena ha sorpreso il pubblico, che ha visto un volto diverso dall’atleta concentrato e sorridente. La sua rivelazione ha fatto il giro del paese, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Quando il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid è scoppiato in lacrime in diretta tv, tutti pensavano che fosse l’emozione di aver appena vinto la medaglia di bronzo nella 20 chilometri individuale alle Olimpiadi di Milano-Cortina. In realtà, c’è anche un altro motivo. Nell’intervista concessa ai media norvegesi al termine della gara, l’atleta 28enne ha rivelato di aver tradito la sua ormai ex fidanzata e ha chiesto il suo perdono. L’intervista in lacrime. «C’è una persona con cui volevo condividerlo, forse oggi non sta guardando», ha detto Lægreid piangendo davanti alle telecamere. «Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e gentile del mondo.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sturla Holm Lægreid

Dopo aver conquistato il bronzo nella 20 km di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina, Sturla Holm Lægreid si è lasciato andare a un gesto inaspettato.

Dopo aver conquistato il terzo posto nella 20 km di biathlon, il norvegese Lägreid si è lasciato andare a un’amara confessione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sturla Holm Lægreid

Argomenti discussi: Klodi: Anche se due donne mi hanno espresso il loro apprezzamento, non ho tradito la mia ragazza.; Beatrice A.: La mia amica doveva aiutare mio marito in mia assenza, invece sono finiti a letto; La replica di Vannacci a Salvini: Io non ho tradito un bel niente; Vannacci lascia la Lega, la reazione di Salvini al 'tradimento'.

Lägreid, bronzo disperato: Ho tradito la mia fidanzata, l'amore della mia vita. E ora sto malissimoIl norvegese dopo il terzo posto nella 20 km di biathlon: È stato l'errore più grande della mia vita, fa male causare dolore a qualcuno che ami così tanto ... gazzetta.it

Sturla Holm Laegreid, chi è: Ho tradito la mia fidanzata/ Le sono stato infedeleSturla Holm Laegreid vince il bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina e confessa: Ho tradito la mia fidanzata Sturla Holm Laegreid diventa protagonista a sorpresa alle Olimpiadi. Prima il trionfo ... ilsussidiario.net

Il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha lasciato un intero Paese di stucco quando, dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella 20 km individuale alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha confessato in lacrime di aver tradito la sua fidanzata: La confessione da - facebook.com facebook

Chi sabota le ferrovie in #Italia è un traditore! Le Olimpiadi sono un momento di tregua, e opporvisi è un gesto indegno. #Meloni ha pienamente ragione. #Olympics2026 #Olympics x.com