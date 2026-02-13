Un utente ha condiviso sui social un biglietto da 780 euro, ma quando si è presentato all’evento, si è trovato di fronte a una ringhiera invece di un posto a sedere. La sua esperienza ha scatenato numerose reazioni online, alimentando la discussione sui costi elevati degli eventi di pattinaggio di figura. La vicenda si è diffusa rapidamente tra gli appassionati, che hanno commentato con rabbia e incredulità.

Nostalgia delle care vecchie polemiche per i prezzi dei biglietti a Milano-Cortina, che in effetti non si sentivano da qualche ora? Su X, durante il programma libero che sta assegnando le medaglie del singolo maschile del pattinaggio di figura, ha avuto successo un post polemico di un appassionato. Ha caricato una foto della visuale dal suo posto - in prima fila, con vista impallata dal parapetto come in un classico palasport italiano - e si è lamentato: "Questa è la mia visione da 780 euro, what the f***". (Le ultime tre parole sono traducibili con, diciamo, "e che cavolo", solo con un po' più di peperoncino). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Questo è il mio biglietto da 780 euro", ma invece di Malinin vede una ringhiera. Ed è polemica social

Recentemente sui social è diventato virale un episodio che riguarda un parcheggio e un biglietto lasciato su una vettura.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Federico Zampaglione: La musica per me è medicina, mi protegge dai mali del mondo; Carlo Conti: Questo sarà il mio ultimo Sanremo. Il prossimo direttore artistico? Ci vuole qualcuno con esperienza; In Usa caos totale, non è normale: parla Maynard James Keenan; L’artista Andy Goldsworthy sulla raccolta delle lapidi: questo è il mio lavoro migliore finora.

Michael Douglas: «Questo è il periodo più buio che io ricordi, mi vergogno del mio Paese. Spero che la Gen Z ci mandi via tutti. I miei figli mi danno speranza»Come solo i più grandi sanno fare, Douglas non usa mezzi termini: «Questo è un motivo in più per cui dovremmo fare più film, essere creativi. Non mi fa piacere vedere che i budget per la difesa stanno ... vanityfair.it

Pedro: Questo è il mio ultimo anno alla Lazio ma voglio lasciarla in EuropaOltre l’allenatore Maurizio Sarri, anche Pedro è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Pisa-Lazio. L’attaccante spagnolo ha analizzato il momento della sua squadra ma anche rilasciato ... gianlucadimarzio.com

Benvenuti al Malinin show, se siete tra i fortunati possessori di un biglietto: stasera, al Forum, si fa la storia. Là dove brillavano la tecnica sopraffina di Evgeni Plushenko e la spiritualità piena di grazia di Yuzuru Hanyu, oggi spacca il ghiaccio l’atletismo di Ilia - facebook.com facebook