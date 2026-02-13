Quarto Grado torna in onda questa sera, 13 febbraio 2026, perché ha ricevuto numerose richieste dai telespettatori che vogliono approfondire i casi più inquietanti. La trasmissione, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, si prepara a svelare nuovi dettagli su vicende irrisolte, con ospiti speciali pronti a condividere le loro testimonianze dirette. La puntata, prevista alle 21,20 su Rete 4, si concentrerà su alcuni episodi di cronaca recente che hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico.

. Questa sera, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro del programma Garlasco: si cerca di capire su quali elementi presenti nel pc di Chiara Poggi si stanno concentrando le analisi della Procura. Si torna a parlare anche di Pierina Paganelli: Manuela Bianchi ha accusato il suo ex amante Louis Dassilva, attualmente in carcere e unico indagato per l’omicidio della donna. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 febbraio 2026

Questa sera alle 21,20 su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado.

Quarto Grado torna questa sera, 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4.

Argomenti discussi: Quarto Grado, anticipazioni 6 febbraio: le ultime notizie su Daniela Ruggi e Garlasco; Quarto Grado, anticipazioni stasera: le ultime novità sul caso di Daniela Ruggi e il giallo di Garlasco; Quarto Grado, anticipazioni 13 febbraio: Garlasco e la perizia sul pc di Chiara; Garlasco in Tv, il giallo dei pc e l’ipotesi choc sullo scontrino di Vigevano.

Le anticipazioni di Quarto Grado, i casi di Garlasco e di Pierina Paganelli: tutti gli ospitiVenerdì 13 febbraio, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Al centro ... ilmattino.it

Quarto Grado, nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Pierina Paganelli nella puntata di stasera venerdì 13 febbraio su Rete 4Venerdì 13 febbraio, alle 21.30 su Rete 4, torna l’appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. Al centro della puntata il de ... corrieredellumbria.it

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero vi danno appuntamento con “Quarto Grado”, stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com facebook