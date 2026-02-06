Questa sera alle 21,20 su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un approfondimento su temi di attualità e cronaca. La trasmissione promette servizi e ospiti pronti a svelare dettagli su fatti recenti.

. Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro del programma la scomparsa di Daniela Ruggi, la donna di Vitriola (Modena) scomparsa il 18 settembre 2024 e i cui resti sono stati ritrovati in un rudere poco distante dalla sua abitazione, nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 febbraio 2026

Approfondimenti su Quarto Grado

Quarto Grado torna questa sera, 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4.

Quarto Grado torna questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21:20 su Rete 4.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Quarto Grado

Argomenti discussi: Quarto Grado, anticipazioni 30 gennaio: le ultime notizie sui casi di Garlasco e di Federica Torzullo; Quarto Grado, anticipazioni 6 febbraio: le ultime notizie su Daniela Ruggi e Garlasco; Garlasco in Tv, il mistero dei vestiti nel canale collegato a casa Poggi e il ‘no’ agli avvocati di Sempio; Quarto Grado, intervista all'amico di Sempio: Credo nell'innocenza di Andrea, non è mai stato violento.

Garlasco in Tv, il giallo dei pc e l’ipotesi dello scontrino falsificato da Andrea SempioContinuano le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, mentre Massimo Lovati va a processo: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi ... libero.it

Andrea Sempio in studio a Quarto GradoQuarto Grado: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in prima serata su Rete 4 con Andrea Sempio ospite in studio. Le anticipazioni ... davidemaggio.it

Casi di cronaca, nuovi elementi e ricostruzioni dettagliate per cercare risposte che contano. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero vi danno appuntamento con “Quarto Grado”, stasera in prima serata su #Rete4 facebook

Quarto Grado (@QuartoGrado) / Posts / X x.com