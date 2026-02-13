Quanto vale il Carnevale? Turismo maschere e dolci | un affare da 2 miliardi

Roma, 13 febbraio 2026 – Oltre due miliardi di euro, questa è la stima del valore economico del Carnevale italiano, che si concentra tra il 7 e il 17 febbraio, con il culmine nel martedì grasso. Il motivo principale di questa quota elevata deriva dall’afflusso di turisti, dalle spese per maschere e costumi, e dai dolci tradizionali come chiacchiere e galani, che vengono acquistati in tutta Italia. Un dettaglio che distingue questa edizione è l’aumento della domanda di prodotti artigianali locali, che ha fatto salire i prezzi e favorito le piccole imprese del settore.

Roma, 13 febbraio 2026 – Oltre due miliardi di euro. A tanto è stimato il movimento economico di Carnevale lungo tutto l'arco dei festeggiamenti, tra il 7 e il 17 febbraio, 'martedì grasso'. Un importo che batte ogni record precedente grazie a un combinato disposto di turisti e gitanti, dolciumi e abbigliamento, destinato a ravvivare una stagione dai consumi tradizionalmente deboli. Il turismo in maschera. A trainare il business è il 'turismo in maschera'. Le stime arrivano a quantificarlo in circa un miliardo, con una crescente incidenza degli stranieri che ne approfittano per visitare le città d'arte italiane in una stagione bassa ma non più morta.