Oggi si accendono i festeggiamenti di Carnevale, il momento più colorato dell’anno per grandi e piccoli. La festa delle maschere si celebra ufficialmente con il giovedì grasso, segnando l’inizio di un periodo ricco di allegria e sfilate. In attesa del martedì grasso, quando i carri e le maschere esploderanno di colori, le famiglie si preparano a vivere un’altra grande tradizione italiana. Dopo le feste, si tornerà alla routine, in vista della Quaresima e della Pasqua, che quest’anno cade il

Non si finisce di mettere in cantina o in soffitta l’albero di Natale che è gia tempo di Carnevale. Oggi la tradizionale festa delle maschere celebra ufficialmente il suo giovedì grasso 2026, in attesa del prossimo martedì quando i colori esploderanno nella festa, lasciando poi il posto all’inizio della Quaresima che terminerà con la Santa Pasqua, in programma il 2 aprile. Tuttavia non è questo il giorno adatto per guardare ai prossimi mesi: oggi infatti l’imperativo è festeggiare, tra coriandoli, stelle filanti e maschere. E ovviamente mangiare: castagnole e chiacchiere sono una tradizione non può certo essere disattesa e non onorata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - E’ tempo di Re Carnevale: festa amata da grandi e piccoli, che vale oltre 1,5 miliardi

Approfondimenti su Re Carnevale 2026

Il Carnevale di Morciano di Romagna 2026 si presenta con una versione rivisitata, offrendo due appuntamenti dedicati a tutta la famiglia.

Sabato 14, Bondeno si prepara a due feste in un solo giorno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Re Carnevale 2026

Argomenti discussi: Arriva il Carnevale: è tempo di spilli; Il nuovo Re Rabadan, tra lutti e rock’n’roll; De Maistre, un pensiero contro il suo tempo; Storia del Re della Sfoglia che ha appena aperto un nuovo pastificio fuori Bologna.

La strage di Crans-Montana, è il tempo di restare uniti nel doloreRoma, Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, i funerali di Riccardo Minghetti, il 16enne romano che ha perso la vita a Crans Montana, in Svizzera, mentre festeggiava il Capodanno nella discoteca ... avvenire.it

VareseNews. . Tempo di maschere e coriandoli: ecco gli appuntamenti in provincia di Varese e nel Varesotto Ecco le sfilate in programma: https://www.varesenews.it/2026/02/tempo-di-maschere-e-coriandoli-trova-il-tuo-carnevale-a-varese-e-nel-varesotto/248 facebook

Tempo di Carnevale tempo di scherzi e risate, quale migliore occasione per provare lo Yoga della risata Appuntamento alle ore 15 presso il Museo Diocesano. I bambini/ragazzi possono venire vestiti in maschera! #museodiocesanovicenza x.com