Quanto risparmiano i ricchi come Sinner trasferendosi a Montecarlo

Jannik Sinner si trasferisce a Montecarlo per ridurre le tasse, attirato dalla possibilità di pagare meno imposte e mantenere più soldi. La scelta del tennista italiano, nota per la residenza nel principato, rappresenta un esempio concreto di come molti sportivi e professionisti cercano di ottimizzare la propria situazione fiscale. La decisione di Sinner, che ha già cambiato domicilio, solleva domande sulla frequente migrazione di ricchi e celebrità verso i paesi con regimi fiscali più favorevoli.

Il Principato di Monaco non applica imposte sul reddito delle persone fisiche per i residenti e ha un regime vantaggioso anche sulla tassazione dei premi e degli sponsor. Ma non è l'unica ragione per cui il campione altoatesino, come altri sportivi e imprenditori, lo scelgono come residenza. E il tennista paga le tasse anche in Italia: anzi, è tra i maggiori contribuenti Sinner e le tasse. Sinner e la residenza fiscale nel principato di Monaco. Un tema trito e ritrito che ciclicamente anima il dibattito pubblico, con polemiche talmente abusate da diventare noiose. Il campione italiano è solo uno dei tanti sportivi (e non) che hanno scelto Montecarlo come residenza.🔗 Leggi su Today.it

