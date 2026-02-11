I più ricchi e i più assenteisti Quanto guadagnano e quanto lavorano i parlamentari dell' Umbria

I parlamentari dell’Umbria sono tra i più ricchi e meno presenti in aula. I dati mostrano che molti di loro incassano stipendi elevati, ma partecipano poco alle sedute. La situazione ha suscitato polemiche tra cittadini e opposizioni, che chiedono maggiore impegno e trasparenza.

Per chi si avvicina al mondo della carriera politica essere eletti in parlamento è sicuramente una delle aspirazioni più alte. Si entra nelle stanze romane del potere, si vanno a rappresentare le istanze di migliaia di cittadini e sicuramente si ottiene anche una grande tranquillità economica per.

