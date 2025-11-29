Francesco Totti | Mi manca l’Olimpico non vado allo stadio da tre anni
“ Mi manca tanto l’Olimpico: spesso ci vado a correre intorno; per non farmi riconoscere ci vado la mattina presto o la sera col buio: cappelletto, felpa e cappuccio, tanto ci abito vicino. Non vado a vedere la Roma allo stadio da quasi tre anni, mi manca, ma adesso organizzo per tornarci”. Così l’ex giallorosso Francesco Totti a ‘Legends Road, in esclusiva su Dazn “I ricordi di Roma-Napoli? Il principale è legato alla partita prima di quella dove vincemmo lo scudetto nel 2001, Napoli-Roma alla penultima: se avessimo vinto, il Napoli sarebbe finito in B, era una cosa impensabile per una piazza come quella del Napoli, che per carisma e passione mi ricorda molto Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
