Quanti soldi stanno costando le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi? La cifra milionaria per i trionfi a Milano Cortina

Le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 stanno già costando milioni di euro, tra produzione, design e consegna, e la cifra totale supera abbondantemente il milione di euro. La differenza rispetto ad altre edizioni sta nel fatto che molte di queste medaglie sono state realizzate con materiali innovativi e sostenibili, come il riciclo di metalli provenienti da scarti elettronici. Questa scelta, annunciata dall’organizzazione, ha aumentato i costi di produzione, ma mira a ridurre l’impatto ambientale dell’evento.

L’Italia ha conquistato diciassette medaglie nei primi sei giorni di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sei ori (Francesca Lollobrigida sui 3000 e 5000 metri di speed skating; Federica Brignone nel superG; VoetterOberhofer e RiederKainzwaldner nei doppi di slittino; staffetta mista di short track), tre argenti e otto bronzi. Il Bel Paese si è issato nel secondo posto nel medagliere, subito alle spalle della formidabile Norvegia (7-2-5) quando ci avviciniamo al giro di boa di questa rassegna a cinque cerchi. Il Coni garantisce agli atleti un premio in denaro per ogni piazzamento sul podio: 180. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi stanno costando le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi? La cifra milionaria per i trionfi a Milano Cortina Approfondimenti su milano cortina Quanti soldi si guadagnano per una medaglia alle Olimpiadi? Le cifre dell’Italia per Milano Cortina 2026: più generosi degli USA Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte. Quanti soldi guadagna l’Italia con l’oro nella staffetta di short track? Il montepremi non va diviso! Cifra milionaria L’Italia ha vinto l’oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ultime notizie su milano cortina Argomenti discussi: Fuori budget e incompiute, per non dire dell’ambiente; Prezzi moduli fotovoltaici 2026, il costo dei pannelli torna a crescere; Quanto costano i biglietti per assistere alle gare delle Olimpiadi 2026? Dalle cerimonie d'apertura e chiusura alle gare, i prezzi; I conti correnti costano sempre di più, ma con quelli online si può risparmiare. Quanti soldi stanno costando le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi? La cifra milionaria per i trionfi a Milano CortinaL'Italia ha conquistato diciassette medaglie nei primi sei giorni di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sei ori (Francesca Lollobrigida ... oasport.it Milano Cortina, la diretta delle gare di oggi: Michela Moioli quinta nella manche di qualificazione dello snowboard cross - facebook.com facebook Milano-Cortina LIVE: si parte con il curling maschile #SkySport #MilanoCortina2026 x.com