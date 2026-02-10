Quanti soldi guadagna l’Italia con l’oro nella staffetta di short track? Il montepremi non va diviso! Cifra milionaria

L’Italia ha vinto l’oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La finale si è svolta sul ghiaccio di Milano, dove gli azzurri hanno dominato e conquistato la medaglia d’oro. Ora si parla anche di soldi: il montepremi non viene diviso tra i vincitori, ma rappresenta una cifra milionaria.

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dominando letteralmente la finale A andata in scena sul ghiaccio del capoluogo lombardo. Arianna Fontana si è inventata uno splendido sorpasso sulla Cina, il cambio con Elisa Confortola ha permesso di acquisire un po’ di margine nei confronti dei più immediati inseguitori e poi Pietro Sighel è stato bravissimo ad amministrare la situazione nel finale. Il quartetto tricolore, completato da Thomas Nadalini, ha trionfato di fronte al proprio pubblico con il tempo di 2:39. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagna l’Italia con l’oro nella staffetta di short track? Il montepremi non va diviso! Cifra milionaria Approfondimenti su Milano Cortina2026 Medaglia d'oro per l'Italia nella staffetta mista di short track L'Italia conquista l’oro nella staffetta mista Short Track L’Italia ha vinto l’oro nella staffetta mista di Short Track a Milano Cortina. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Milano-Cortina, quanto guadagna chi vince l'oro? Dal milione per Singapore (che ha un solo atleta) a chi non riceve nulla: la classifica; Quanto guadagnano i poliziotti: meno di 1.500 euro al mese; Quanto si guadagna a organizzare le Olimpiadi? L’indotto economico per l’Italia: tutte le cifre di Milano Cortina 2026; Milano-Cortina, quanti soldi guadagna chi vince le medaglie delle Olimpiadi invernali: il confronto tra l'Italia e il mondo. Quanto guadagna l’Italia grazie alle Olimpiadi Invernali 2026? L’indotto per il nostro PaesePer Banca Ifis i Giochi genereranno circa 5,3 miliardi di valore. Oltre 4.500 posti creati e 22mila indiretti. Ma non mancano i nodi: l’aumento dell’imposta di soggiorno e le spese olimpiche che spess ... corriere.it Milano-Cortina, quanti soldi guadagna chi vince le medaglie delle Olimpiadi invernali: il confronto tra l'Italia e il mondoPrendono il via le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con le luci di San Siro che accenderanno questa sera - venerdì 6 febbraio - i riflettori su uno degli eventi sportivi più attesi. In prog ... corrieredellumbria.it NATAN MURO A MADRID: "QUANTI SOLDI PORTERÀ LA CESSIONE!" Il difensore brasiliano ex Napoli è stato il protagonista assoluto della vittoria del suo Betis Siviglia al Metropolitano contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Una prestazione - facebook.com facebook Il Betis batte l’Atletico, la stampa celebra Natan: “Quanti soldi porterà la cessione!” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.