Quanti soldi si guadagnano per una medaglia alle Olimpiadi? Le cifre dell’Italia per Milano Cortina 2026 | più generosi degli USA

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte. Le prime gare si sono svolte, ma la vera attesa riguarda la cerimonia di venerdì sera e le prime medaglie, che saranno assegnate sabato 7 febbraio. Per gli atleti, le medaglie non sono solo un riconoscimento, ma anche un affare. L’Italia offre premi più alti rispetto agli USA, attirando l’attenzione sulle cifre messe in palio per le medaglie olimpiche. La gara di discesa libera maschile sarà il primo pod

Le prime gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono già disputate, ma bisognerà aspettare la serata di venerdì 6 febbraio per la Cerimonia d'Apertura e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7 febbraio (il primo podio sarà quello della discesa libera maschile, uno degli eventi considerati di maggior prestigio della rassegna a cinque cerchi). Mettersi al collo un alloro a cinque cerchi è il sogno di ogni sportivo e avvalora un'intera carriera, ma il risultato non ha soltanto un valore agonistico. Quando si parla di sport professionistico è inevitabile pensare anche all'aspetto economico, ma quanti soldi si guadagnano conquistando una medaglia alle Olimpiadi? Non viene riconosciuto un premio in denaro da parte del Comitato Olimpico internazionale (CIO), che si "limita" a consegnare il metallo con l'annesso onore sportivo imperituro.

