Perché è arrivato il momento delle cucine chiuse e quando preferirle agli open space

Le cucine chiuse rappresentano una scelta sempre più diffusa, offrendo privacy e funzionalità separate rispetto agli spazi aperti. Questa soluzione è ideale per chi desidera mantenere il soggiorno senza interferenze e migliorare la gestione degli ambienti domestici. La preferenza per le cucine chiuse si manifesta in contesti in cui si cerca maggiore intimità e praticità, rendendole una valida alternativa agli open space in determinate situazioni abitative.

Il ritorno delle cucine “chiuse”: perché sta finendo l’epoca degli open space

Negli ultimi anni, gli open space hanno dominato il panorama dell'interior design, ma ora si registra una tendenza opposta. Le cucine chiuse stanno tornando, offrendo maggiore funzionalità e privacy negli ambienti domestici. Questa evoluzione risponde alle esigenze di comfort e praticità, segnando un cambiamento nel modo di concepire gli spazi abitativi. Scopri le ragioni di questa nuova preferenza e come influisce sull'arredamento delle case moderne.

In Inghilterra si vuole vietare la bollitura delle aragoste. Perché è arrivato il momento di fermare questa pratica

In Inghilterra si discute di una proposta per vietare la bollitura dei crostacei vivi. La questione solleva riflessioni sulla tutela degli animali e sulle pratiche di allevamento e preparazione alimentare. È giunto il momento di valutare alternative più etiche e sostenibili, considerando anche l’opinione pubblica e le implicazioni etiche di questa tradizione. La discussione rappresenta un passo importante verso un approccio più responsabile nei confronti del trattamento degli animali.

