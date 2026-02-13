Lo sci di fondo oggi in TV, alle Olimpiadi 2026, vede protagonisti gli atleti italiani tra cui Federico Pellegrino, che gareggia nella 10 km tl maschile a Tesero, dove si svolge una delle tappe più attese della giornata.

Tutto pronto a Tesero per la 10 chilometri maschile a tecnica libera con partenza a intervalli in programma stamattina (dalle ore 11.45) e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si preannuncia una gara estremamente interessante, forse la più incerta dell’intera rassegna a cinque cerchi per lo sci di fondo maschile. LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM TL DI SCI DI FONDO MASCHILE ALLE 11.45 La Norvegia vuole monopolizzare i tre gradini del podio potendo contare su un quartetto stellare, ma i riflettori sono puntati sulla stella Johannes Hoesflot Klaebo che dovrà superarsi per battere il connazionale Einar Hedegart e fare un passo avanti forse decisivo verso la conquista di sei medaglie d’oro in questa edizione olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario 10 km tl maschile, streaming, pettorali di partenza

Oggi a Tesero, l’atleta norvegese Johannes Høsflot Klæbo parte con il pettorale numero 3 nel 10 km tl maschile delle Olimpiadi 2026, una gara che si svolge a causa delle condizioni meteo favorevoli e con partenza a intervalli alle ore 11.

Oggi lo sci di fondo torna sulle nevi della Val di Fiemme con la gara femminile dei 10 km in tecnica libera.

