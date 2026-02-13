Quando il locale chiudeva la bisca clandestina di poker iniziava e qualcuno si giocava il reddito di cittadinanza

Quando il locale chiudeva, la bisca clandestina di poker iniziava a Gallarate, dove la guardia di finanza ha scoperto tornei illegali organizzati in una sala di un’associazione sportiva dilettantistica, con alcuni partecipanti che rischiavano di perdere il reddito di cittadinanza.

La scoperta della guardia di finanza. Denunciato il gestore della sala Tornei di poker clandestini, in una sala di un'associazione sportiva dilettantistica. La bisca clandestina è stata scoperta a Gallarate (Varese) dalla guardia di finanza. A sollevare dubbi su quanto accadeva nei locali era stata l'insolita presenza soprattutto nelle ore serali e di notte nei weekend di diverse persone che poi andavano via all'alba. Secondo quanto ricostruito, le persone andavano lì per giocare: all'interno dei locali infatti è stato trovato un tavolo sit and go, con una formula di gioco senza possibilità di rientrare al tavolo una volta terminate le fiches.

Gallarate (Varese), 13 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza ha scoperto una bisca clandestina di poker nascosta nella sede di un’associazione sportiva, motivata da segnalazioni di attività sospette e denunce di giochi d’azzardo non autorizzati.

