Napoli è la città italiana più economica in cui vivere secondo Time Out

Napoli si conferma come la città più economica in cui vivere in Italia, secondo la recente classifica di Time Out. Questa posizione evidenzia il suo fascino accessibile e le opportunità che offre a chi desidera vivere in un contesto ricco di storia, cultura e tradizione senza dover spendere una fortuna. Un risultato che rende Napoli una meta sempre più interessante per chi cerca convenienza e qualità della vita.

