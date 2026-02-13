Puntano il laser contro la conducente dell' auto che sbanda | paura per mamma e figlio a Lanciano

A Lanciano, due uomini hanno sparato un laser sulla macchina di una mamma e suo figlio mentre l’auto stava sbandando, creando grande paura. È successo nel quartiere Santa Rita, dove negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi di tensione tra le famiglie rom e i residenti. I passanti hanno visto le luci intense puntate sul veicolo, che ha rischiato di perdere il controllo. La donna e il bambino sono rimasti scossi dall’accaduto e hanno chiamato subito la polizia. La situazione nel quartiere rimane calda, con scontri e intimidazioni che si ripetono da tempo.

La bravata, che poteva avere conseguenze più gravi, sarebbe avvenuta ad opera di tre minorenni nel quartiere Santa Rita. Il sindaco ha riferito l'accaduto al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza Un altro episodio inquietante si registra nel quartiere Santa Rita a Lanciano, dove da mesi l'attenzione è alta per via di episodi di violenza legati alle famiglie rom del rione. Dopo aver ripreso il figlio a scuola, una mamma alla guida dell'auto sarebbe stata accecata da un puntatore laser manovrato da un gruppetto di minorenni. La donna ha perso il controllo del veicolo che è andato a sbattere violentemente contro un marciapiede di via Masciangelo, provocando lo scoppio di uno pneumatico.

Un incidente si è verificato sulla provinciale 91 tra San Salvatore Telesino e Telese Terme, coinvolgendo una Lancia Ypsilon che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada.

