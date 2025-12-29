Perde il controllo dell’auto che si ribalta dopo una carambola | paura per il conducente

Un incidente si è verificato sulla provinciale 91 tra San Salvatore Telesino e Telese Terme, coinvolgendo una Lancia Ypsilon che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada. L'auto ha attraversato un varco di accesso a una proprietà privata, ribaltandosi dopo aver percorso circa 50 metri. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione, e per il momento non si segnalano feriti gravi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una Lancia Ypsilon in transito sulla provinciale 91 tra San Salvatore Telesino e Telese Terme, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada terminando la corsa nei pressi di un varco di accesso ad una proprietà privata per poi ribaltarsi dopo una carambola di 50 metri. Fortunatamente l’uomo alla guida del mezzo era solo a bordo ed è riuscito a venire fuori dall’auto in maniera autonoma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme per mettere in sicurezza l’area ed il personale del locale commissariato. Presenti anche i militari della Compagnia di Cerreto Sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Perde il controllo dell’auto che si ribalta dopo una carambola: paura per il conducente Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e si ribalta, paura per una 52enne Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si ribalta: paura per l’incidente a Roccastrada La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Perde il controllo dell’auto e investe un operaio dell’Anas | chiusa una corsia sulla Perugia-Bettolle. Perde il controllo della bici e finisce nei rovi: 30enne all'ospedale - facebook.com facebook Albino, perde il controllo dell’auto e si ribalta: illeso 25enne x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.