Puglia maltempo | allerta temporali per tarantino e Salento e vento anche per la fascia adriatica barese Protezione civile previsioni meteo

Il maltempo ha colpito la Puglia, causando forti temporali e venti intensi nel Tarantino e nel Salento. La protezione civile ha diramato un'allerta valida dalle 8 di domani mattina, 14 febbraio, per dodici ore, prevedendo piogge abbondanti e raffiche di vento che potrebbero danneggiare alcune zone. Nelle ultime ore, sono stati registrati accumuli di pioggia significativi, che hanno già provocato allagamenti in alcune località costiere.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 di domani, 14 febbraio, per dodici ore. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti forti meridionali su Puglia meridionale e settori adriatici centro-meridionali." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.