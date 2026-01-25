Puglia maltempo | allerta temporali per fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino Salento e vento per zone del foggiano Protezione civile previsioni meteo

Da noinotizie.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento della protezione civile ha emesso un’allerta meteo per la Puglia, valida dalle 14 alle 24, a causa di temporali sulla fascia adriatica barese, Valle d’Itria, Tarantino e Salento, con vento intenso nelle zone del Foggiano. Le previsioni indicano condizioni di maltempo che richiedono attenzione e precauzioni. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sulla Puglia centrale con quantitativi cumulativo deboli; Venti: forti sud-orientali sulla Puglia meridionale; forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sui settori appenninici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.     L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino, Salento e vento per zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

puglia maltempo allerta temporali per fascia adriatica barese valle d8217itria tarantino salento e vento per zone del foggiano protezione civile previsioni meteo

© Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino, Salento e vento per zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, maltempo: allerta temporali per il Salento e vento per fascia adriatica barese, Valle d’Itria e tarantino Protezione civile, previsioni meteoLa protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalla mezzanotte per circa venti ore.

Leggi anche: Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento. Codice giallo per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Meteo, temporali e vento forte in tutta la Puglia: scatta l'allerta gialla; Meteo, allerta maltempo per pioggia e neve: regioni a rischio. Le previsioni; Puglia Centrale Adriatica in allerta meteo gialla per rischio vento nella giornata di domani, 25 gennaio; Puglia, maltempo: allerta temporali, per il Salento anche vento.

puglia maltempo allerta temporaliPuglia, maltempo: allerta temporali per il Salento, vento per fascia adriatica barese, Valle d’Itria e taranti Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o br ... noinotizie.it

puglia maltempo allerta temporaliMaltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali o vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. noinotizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.