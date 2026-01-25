Puglia maltempo | allerta temporali per fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino Salento e vento per zone del foggiano Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso un’allerta meteo per la Puglia, valida dalle 14 alle 24, a causa di temporali sulla fascia adriatica barese, Valle d’Itria, Tarantino e Salento, con vento intenso nelle zone del Foggiano. Le previsioni indicano condizioni di maltempo che richiedono attenzione e precauzioni. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a "precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sulla Puglia centrale con quantitativi cumulativo deboli; Venti: forti sud-orientali sulla Puglia meridionale; forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sui settori appenninici." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

