Puglia maltempo | allerta temporali per il Salento e vento per fascia adriatica barese Valle d’Itria e tarantino Protezione civile previsioni meteo

Puglia maltempo | allerta temporali per il Salento e vento per fascia adriatica barese Valle d'Itria e tarantino

La protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalla mezzanotte per circa venti ore. Sono previste temporali nel Salento e venti intensi lungo la fascia adriatica, coinvolgendo le aree di Bari, Valle d’Itria e Taranto. Le condizioni meteo richiedono attenzione e precauzioni, in particolare nelle zone interessate dal maltempo. Restano aggiornamenti e indicazioni utili per garantire la sicurezza della popolazione.

