Puglia maltempo | allerta temporali per il Salento e vento per fascia adriatica barese Valle d’Itria e tarantino Protezione civile previsioni meteo
La protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalla mezzanotte per circa venti ore. Sono previste temporali nel Salento e venti intensi lungo la fascia adriatica, coinvolgendo le aree di Bari, Valle d’Itria e Taranto. Le condizioni meteo richiedono attenzione e precauzioni, in particolare nelle zone interessate dal maltempo. Restano aggiornamenti e indicazioni utili per garantire la sicurezza della popolazione.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia meridionale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti: forti sud orientali, con rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale al mattino.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali per il Salento e vento per fascia adriatica barese, Valle d’Itria e tarantino Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
