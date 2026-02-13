Provocano un incidente e fuggono senza prestare soccorso | un ferito

Sabato pomeriggio in via Duomo a Marcianise, due auto, una Citroen C3 e una Toyota Yaris, si sono scontrate violentemente, provocando un incidente che ha lasciato un uomo ferito. I conducenti delle vetture, scappati subito dopo l’impatto senza prestare soccorso, sono ora ricercati dalle forze dell’ordine, che stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona per identificarli.

Scontra tra due auto in via Duomo. Lesioni per la conducente dell'altra vettura coinvolta E' avvenuto in via Duomo a Marcianise, un violentissimo scontro tra una Citroen C3 e una Toyota Yaris. Nell'impatto violento la conducente della Toyota Yaris ha riportato delle ferite alle costole e alla milza. Gli occupanti della Citroen, di 23 e 19 anni entrambi di Marcianise, si sono dati alla fuga dopo l'impatto senza prestare soccorso all'altra conducente. Hanno poi abbandonato l'auto in una traversa adiacente in via Torri e sono fuggiti a piedi. Un passante ha allertato i soccorsi.🔗 Leggi su Casertanews.it

Una valanga di circa 30 metri si è staccata ieri a Foppolo, in Bergamasca, coinvolgendo nove sciatori.

