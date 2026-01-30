Sciano fuoripista e provocano una valanga nella Bergamasca denunciato il ferito 46enne | gli altri 8 fuggono

Una valanga di circa 30 metri si è staccata ieri a Foppolo, in Bergamasca, coinvolgendo nove sciatori. Otto di loro sono riusciti a scappare, mentre uno, un uomo di 46 anni, è stato denunciato dopo aver provocato la slavina mentre faceva fuoripista. La scena si è svolta in modo rapido e pericoloso, con i soccorritori che hanno recuperato il ferito e avviato le verifiche sulle cause dell’incidente.

