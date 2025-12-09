Neonata sbalzata fuori dall' auto e investita sull' A5 | l' incidente provocato da un furgone fuggito senza prestare soccorso
L'auto su cui viaggiava Lucia, la piccola di nemmeno tre mesi morta il 5 dicembre dopo essere sbalzata sulla strada a seguito di un incidente sull'A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano, sarebbe stata tamponata da un furgone. L'incidente provocato da un furgone poi fuggitoDopo il tamponamento. 🔗 Leggi su Today.it
Neonata morta investita sull’A5 a Volpiano, si cercano due conducenti coinvolti nell’incidente e fuggiti - Indagini in corso sull’incidente della neonata morta sull’A5: tre capitoli per chiarire dinamica, responsabilità e ricerche dei veicoli coinvolti. Si legge su blitzquotidiano.it
