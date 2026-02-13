Provinciale 10 di Gropparello ripristinato il doppio senso di marcia a Celleri

La Provincia ha riaperto la Provinciale 10 di Gropparello perché ha completato i lavori di messa in sicurezza a Celleri. La strada, che era stata chiusa per interventi di consolidamento della scarpata, ora permette di circolare in entrambe le direzioni. La decisione è arrivata dopo che i tecnici hanno terminato le operazioni di rinforzo, garantendo maggiore sicurezza ai residenti e agli automobilisti. Questa riapertura agevola il traffico nella zona e riduce i disagi per chi percorre quella tratta.

Ripristino della circolazione stradale a doppio senso di marcia lungo la strada provinciale 10 di Gropparello nel territorio comunale di Carpaneto a seguito al completamento dell'intervento di ricostruzione e protezione della scarpata stradale a Celleri.